Dovellini: “Pochi cambi di formazione. Cutrone verso l’addio subito. Mercato? Occhio all’estero”

Come di consueto, abbiamo sentito il giornalista di Repubblica Matteo Dovellini, queste le sue attente riflessioni e risposte sui temi caldi in casa Fiorentina:

1) Quali scelte ti aspetti per la partita contro il Verona? Prandelli cambierà uomini e assetto rispetto alla partita contro il Sassuolo?

“Credo che la formazione non subirà grandi cambiamenti rispetto a quella vista col Sassuolo. Dopo la reazione nell’ultima gara, adesso sarà importante trovare continuità. Sia sul piano dell’approccio e della mentalità, sia su quello dei risultati. Prandelli ripartirà dalle certezze, dalle conferme. Non è il momento di fare esperimenti”.

2) Quali sono i giocatori che andranno via nel mercato di gennaio? Ci potrebbero essere cessioni eccellenti?

“Cutrone mi pare che sia ormai fuori dai progetti dei viola e la Fiorentina potrebbe accordarsi col Wolverhampton per interrompere il prestito e cercare una soluzione che possa permettere all’attaccante di tornare a giocare con continuità. Oltre a lui, attenzione a Kouame. In Premier League piace tantissimo e ci sarebbe soprattutto una società, il Crystal Palace pronto a offrire una cifra considerevole per il suo cartellino”.

3) Quali sono i giocatori che Prandelli chiederà alla società a gennaio?

“Credo che si cercherà sicuramente un attaccante. Un profilo di esperienza, già pronto e collaudato per supportare nella crescita Vlahovic e per garantire quei gol che finora sono mancati al reparto offensivo. Nomi certi ancora non ce ne sono ma credo che si guarderà anche all’estero”.

4) Qual è il calciatore della Fiorentina, utilizzato meno, su cui punteresti maggiormente?

“Ce ne sono due, entrambi spagnoli, che finora hanno trovato poco spazio per vari motivi. Il primo è Borja Valero, che se tornasse al top della condizione fisica potrebbe essere funzionale, strategico e prezioso sia in fase di copertura che in quella di impostazione. Un calciatore che in alcune gare, insomma, potrebbe fare la differenza. L’altro è senza dubbio Callejon, che Prandelli sta cercando di far tornare al massimo della condizione: il percorso non è così breve ma gradualmente sono sicuro che troverà sempre più spazio”.

