A sorpresa Nainggolan esalta Iachini: "Non mi faceva giocare ma è un allenatore troppo preparato"

Radja Nainggolan ha raccontato di tanti suoi ex allenatori con una nota di merito anche per l'ex viola Beppe Iachini

Radja Nainggolan, ex giocatore di Inter, Roma e Cagliari in serie A, ha parlato a OCW Sport, nelle parole sul racconto della sua carriera, anche parole nei confronti di Beppe Iachini, ex giocatore e allenatore della Fiorentina, che Nainggolan ha avuto a Piacenza, Iachini è stato proprio il tecnico che ha fatto esordire il belga:

"Ogni allenatore mi ha lasciato qualcosa e insegnato qualcosa, uno che mi ha dato tanto è stato Iachini con cui non giocavo nemmeno, secondo me è un allenatore troppo preparato, ha vinto tante volte la serie B ma ha avuto poche possibilità in serie A, questa è stata la sua sfortuna a mio avviso" conclude Nainggolan.

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