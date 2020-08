Lucas Torreira dell’Arsenal, ed ex Sampdoria sembra essere il regista ideale per la Fiorentina del futuro. Su di lui però c’è anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Nonostante lui preferisca tornare in Italia il fascino degli spagnoli c’è. C’è da dire che i viola non hanno mai mollato Nainggolan anche se bisognerà attendere che cosa deciderà l’Inter di Conte, potrebbe prolungargli il prestito al Cagliari. Resta viva anche l’ipotesi Clement Grenier del Rennes. Lo scrive La Nazione.

