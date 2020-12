Niente Nainggolan per la Fiorentina, va al Cagliari in prestito secco con ingaggio pagato dall’Inter

Radja Nainggolan è sempre più vicino al ritorno al Cagliari. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com in queste ore l’Inter ha infatti dato l’ok al prestito di 6 mesi del belga e l’operazione è in fase di definizione. I nerazzurri pagheranno parte dell’ingaggio del centrocampista fino al termine della stagione e non verrà inserita alcuna opzione d’acquisto, visto che la società milanese vorrà valutarlo ancora in vista del prossimo anno dopo il buon lavoro fatto da Nainggolan in allenamento in questi mesi difficili. Il suo contratto con i nerazzurri scadrà nel giugno 2022. Lo riporta TMW.

