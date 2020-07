Nell’avvio di Fiorentina-Cagliari è stato annullato un gol a Simeone per un fuorigioco millimetrico.

Il bomber ex Fiorentina si è sfogato su Instagram, facendo intendere che non era felice e convinto per il gol annullato. E Nainggolan gli è andato dietro alludendo che andavano cambiate li linee per vedere un fuorigioco.

Ecco le stories in questione: