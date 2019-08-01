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Gazzetta, per Nainggolan c'è l'accordo Fiorentina-Inter ma il Ninja preferisce tornare al Cagliari

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l'Inter offre la cessione in prestito di Radja Nainggolan. I nerazzurri hanno proposto non solo il pagamento della mensilità di luglio ma anche di quella...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2019 09:48
Gazzetta, per Nainggolan c'è l'accordo Fiorentina-Inter ma il Ninja preferisce tornare al Cagliari -
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Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l'Inter offre la cessione in prestito di Radja Nainggolan. I nerazzurri hanno proposto non solo il pagamento della mensilità di luglio ma anche di quella di agosto. Pradè ha segnato ciò, ma al massimo può pagare 3 milioni di ingaggio al Ninja. Le due società hanno trovato un accordo ma il belga sembra non sia pienamente convinto visto che vorrebbe tornare al Cagliari. Il presidente Giulini non offre però più di 1,5 milioni con l'Inter che pagherebbe il restante, un gran danno economico quindi. Ora sta al centrocampista scegliere la sua nuova destinazione.

 

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