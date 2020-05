Secondo il Corriere Fiorentino, quest’estate la Fiorentina cercherà tre rinforzi di spessore. In difesa vuole inserire sicuramente un centrale di piede mancino, a centrocampo rispunta il nome di Nainggolan, contatti in corso con il Milan per Paquetà, ritorno di fiamma per De Paul. In attacco, la Fiorentina sta valutando Cutrone, prima di prendere in considerazione un grande acquisto come può essere Belotti.