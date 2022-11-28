Nainggolan fuma in panchina, va fuori squadra. Galliani lo chiama al Monza: "Vuoi guadagnare poco?"

In costante declino la carriera di Nainggolan, il centrocampista tornato in patria ma messo fuori squadra dopo aver fumato in panchina

Radja Nainggolan tenta il Monza per gennaio. Lo riporta Tuttosport, facendo un po' il punto sulla trattativa e riportando anche le parole del diretto interessato sulla questione. "Ho incontrato in Qatar l'ad del Monza Adriano Galliani. Mi ha detto 'se vuoi giocare e vuoi prendere pochi soldi, richiamami'. Non puoi fermarti, una soluzione si trova" ha raccontato Nainggolan dopo essere stato messo fuori squadra dall'Anversa, club che milita in Belgio, per aver fumato una sigaretta in panchina

"Io mi sento ancora bene", ha aggiunto in centrocampista in rotta con l'Anversa lasciando intendere di voler continuare a giocare ad alti livelli e di sentirsi pronto a tornare in Italia. A Monza, dunque, si prepara il terreno per un altro colpo importante.

Dopo aver aggiustato la classifica, il club brianzolo a gennaio sicuramente dovrà iniziare a sfoltire un po' la rosa da una parte, ma sarà costretto anche a puntellare alcuni reparti con elementi di qualità per continuare a restare lontano dalla zona retrocessione e provare a guadagnare altre posizioni. In particolare, dopo la frattura del malleolo peroneale di Sensi, i dirigenti del Monza starebbero sondando il mercato a caccia di un trequartista o un centrocampista di inserimento.

Ed è proprio in questa direzione che l'idea Nainggolan starebbe attirando l'attenzione di Gallini & Co e prendendo lentamente forma. Un obiettivo interessante e concreto, soprattutto se il giocatore dovesse abbassare le pretese economiche per tornare un po' sotto i riflettori della Serie A e magari rientrare nel giro del calcio italiano dalla porta principale. Lo scrive Sport Mediaset

CASSANO RISPONDE ALLE CRITICHE

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