La Nazione racconta che la partita di ieri ha dato anche spunti di mercato per la Fiorentina. Gli osservati speciali erano due: Nainggolan e Joao Pedro. Il belga, per la prima volta, ha aperto alla Fiorentina in maniera plateale. Diverso il discorso per l’attaccante, per il quale i viola hanno formulato una proposta vicina ai 12 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo, ma il club sardo valuta il cartellino del giocatore 17 milioni.