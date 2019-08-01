Prestito oneroso con obbligo di riscatto la formula che vogliono i viola per il Ninja. L'Inter è disposta...
Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, da una Fiorentina giovane, inesperta e composta di bravi ragazzi si sta passando ad una squadra più cattiva. Pradè è sulle tracce di Radja Nainggolan non...
Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, da una Fiorentina giovane, inesperta e composta di bravi ragazzi si sta passando ad una squadra più cattiva. Pradè è sulle tracce di Radja Nainggolan nonostante l'ingaggio ed il suo cartellino siano un ostacolo. Nelle ore scorse la volontà del belga era tornare a Cagliari, visto i problemi di salute della moglie ma l'offerta dei viola è diventata un'ipotesi da tenere in considerazione. La Fiorentina vuole un prestito oneroso con obbligo di riscatto ma i nerazzurri vorrebbero recuperare circa 9 milioni ed in cambio pagare il 50% dell'ingaggio.