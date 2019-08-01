Prestito oneroso con obbligo di riscatto la formula che vogliono i viola per il Ninja. L'Inter è disposta...

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, da una Fiorentina giovane, inesperta e composta di bravi ragazzi si sta passando ad una squadra più cattiva. Pradè è sulle tracce di Radja Nainggolan non...

A cura di Redazione Labaroviola 01 agosto 2019 10:19

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