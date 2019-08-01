Ieri sera Nainggolan ha cenato a Firenze, in zona San Frediano. La sua volontà è ormai chiara...

Ieri sera Radja Nainggolan è stato a Firenze, ha passato la sua serata cenando in zona San Frediano a "Casa Lapi", come riporta La Nazione, in attesa dell'accordo definitivo tra Inter e Fiorentina par...

A cura di Redazione Labaroviola 01 agosto 2019 09:51

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