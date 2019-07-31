Corriere della Sera, Nainggolan vicino alla Fiorentina. Si tratta sull'ingaggio con l'Inter

Radja Nainggolan può finire alla Fiorentina. Il centrocampista belga non rientra nei piani dell’Inter e potrebbe andare in prestito al club viola. L’ad Beppe Marotta, il giorno prima della presentazio...

Radja Nainggolan può finire alla Fiorentina. Il centrocampista belga non rientra nei piani dell’Inter e potrebbe andare in prestito al club viola. L’ad Beppe Marotta, il giorno prima della presentazione di Antonio Conte, spiegò che Icardi e Nainggolan erano due giocatori che non facevano parte del progetto nerazzurro.

L’estate passata il Ninja fu fortemente voluto da Luciano Spalletti e l’Inter lo acquistò spendendo tra cartellino, commissioni per gli agenti e contropartite varie (tra cui Nicolò Zaniolo), 38 milioni. Fu il calciatore più pagato del mercato nerazzurro, ma tra infortuni, multe, esclusioni dalla rosa, l’ultima annata del belga è stata un vero disastro. Questo ha spinto la società nerazzurra a metterlo sul mercato.

Si era fatto avanti il Cagliari e l’ipotesi resta in piedi, anche per questioni familiari. Ma negli ultimi giorni sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi Fiorentina. Il pressing della società di Commisso sul giocatore si sta facendo insistente.

C’è stato un incontro tra il direttore sportivo della Fiorentina Pradè e l’agente del giocatore e anche la dirigenza interista è stata contattata. Il passaggio si può fare, però va trovata la formula giusta. La Fiorentina lo vorrebbe in prestito gratuito e chiede che l’Inter si accolli almeno 2 dei 4 milioni di ingaggio del giocatore. Si tratta, ma sulle cifre dell’intesa resta ancora una certa distanza.

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