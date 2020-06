Sono due gli obiettivi principali della Fiorentina per il mercato. Il primo è Andrea Belotti, anche se il Torino prova ad offrirgli un rinnovo che in caso di cessione darebbe maggiori garanzie ad entrambi le parti. Un prezzo che potrebbe diventare di 60-70 milioni.

Il secondo è Radja Nainggolan, potrebbe tornare alla Roma direttamente dall’Inter ma potrebbe essere anche una sorta di pressing sulla Fiorentina ed altri club a lui interessati per far decidere presto per il sì o no all’affare. Egli potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto.

Lo riporta La Nazione.