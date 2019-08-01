Da Milano smentiscono l'accordo: "Non c'è intesa tra Inter e Fiorentina sull'ingaggio di Nainggolan"

Contrariamente a quanto riferito Tuttomercatoweb.com che dava praticamente per fatto l'accordo tra Inter e Fiorentina per Nainggolan, da Milano il sito Fcinternews smentisce l'accordo e scrive questo:...

Contrariamente a quanto riferito Tuttomercatoweb.com che dava praticamente per fatto l'accordo tra Inter e Fiorentina per Nainggolan, da Milano il sito Fcinternews smentisce l'accordo e scrive questo:

"Così com'è nata, l'ipotesi suggestiva di vedere Radja Nainggolan con la maglia della Fiorentina è tramontata velocemente. Il centrocampista belga, fuori dal progetto dell'Inter, è alla ricerca di una sistemazione e la dirigenza nerazzurra è disposta anche a spostarlo in prestito. Il vero problema però è l'ingaggio da 4,5 milioni di euro, cifra da top club o da club europeo di fascia medio-alta. L'unica proposta arrivata al Ninja in tal senso è dello Zenit San Pietroburgo (LEGGI QUI), disposto a versargli l'intero stipendio per averlo in prestito. Ma la Russia non rientra nell'area geografica circoscritta dal calciatore, così come la Turchia dove il Galatasaray si era propossto di accoglierlo, sempre a titolo temporaneo (LEGGI QUI). Il motivo non è di natura professionale, ma personale: Radja è infatti alle prese con la malattia della moglie Claudia e per questo non vuole allontanarsi troppo dall'Italia. Firenze sarebbe stata una piazza ideale in tal senso, ma Inter e Fiorentina non hanno trovato l'intesa sull'ingaggio del belga, troppo alto per i parametri dei viola (che sarebbero arrivati al massimo a 2 milioni). E in tal senso, considerando anche il valore della squadra e il ruolo di potenziale rivale per un piazzamento Champions, la dirigenza nerazzurra non è disposta a fare regali e a partecipare all'ingaggio di Nainggolan. Secondo quanto filtra dal club gigliato, la trattativa è già decaduta e le possibilità che si riapra, a queste condizioni, sono pressocché nulle."