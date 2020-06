Di Gennaro ottimista: “A Roma con difesa e contropiede, il gioco adatto alla Fiorentina. Ribery e Castrovilli..”

L’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio: “Da qualche anno a ora leggo sui giornali di cifre iperboliche per certi calciatori. Prendiamo la Fiorentina che offrì 30 milioni al Brescia, oggi non ne bastano 50..Non so se queste situazioni sono gestibili, e cito anche Zaniolo. Anche i 70 milioni chiesti per Chiesa sono tanti, non c’è equilibrio. Il mio discorso vale per Pjanic-Arthur o per Raul Jimenez del Wolverhampton che vale 85 milioni… Ma siamo matti? Si parlava durante il lockdown di rivedere tutte queste cose, anche perché sennò i 100 milioni per Ronaldo diventano noccioline. I problemi della Juventus oggi secondo me non sono Pjanic, ma i vari Khedira, Rabiot, Ramsey… Si va con una linea che non so se sia regolare ed equilibrata, sento e leggo cifre fuori da ogni parametro”.