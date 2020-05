L’Inter ha le idee chiare. I nerazzurri cercano un giovane italiano. I nomi che sono sul taccuino sono quelli di Chiesa e Tonali, in realtà ci sarebbe anche quello di Castrovilli, ma la Fiorentina non vuole sentir nulla su di lui. La Juventus è in pressing su tutti e due, ma la sensazione è che l’Inter preferisca Chiesa, a centrocampo il pallino è Vidal. Lo riporta Tuttosport.