Ex viola, Pjaca può essere la pedina di scambio giusta per la Juve per arrivare a Tonali

Un rinforzo per l’immediato, due giovani di valore per l’estate e ovviamente un ricco assegno. La Juventus insiste per Sandro Tonali e studia una maxioperazione per tentare il presidente del Brescia M...

Un rinforzo per l’immediato, due giovani di valore per l’estate e ovviamente un ricco assegno. La Juventus insiste per Sandro Tonali e studia una maxioperazione per tentare il presidente del Brescia Massimo Cellino e guadagnare terreno sulla ricca concorrenza, Inter e Manchester United su tutti. Il ds juventino Fabio Paratici punta a prenotare il 19enne gioiellino dei lombardi già a gennaio - o quantomeno a portarsi in pole - per anticipare quella che potrebbe essere un’asta sanguinosa a luglio. I soldi sicuramente avranno un ruolo decisivo. Ma Cellino, da abile mercante e dirigente navigato con un ottimo fiuto per i talenti, ha anche altre priorità. Mantenere la serie A è la prima. Seguita a ruota dalla volontà di innescare un meccanismo virtuoso dal sacrificio del suo pupillo. Tradotto: oltre che monetizzare, il presidente del Brescia intende assicurarsi altre possibili fonti di guadagno per il futuro sotto forma di giovani da valorizzare e rivendere a cifre maggiori dopo qualche anno. Alla Continassa hanno capito perfettamente le esigenze di Cellino. Così Fabio Paratici, oltre ad alzare il pressing sul numero uno del Brescia, sta valutando i nomi per far quadrare il puzzle. Marko Pjaca è uno di questi

L’attaccante croato, 24 anni, ha superato i recenti problemi al ginocchio. Da qualche tempo l’ex Dinamo Zagabria si allena con la squadra di Maurizio Sarri a pieno regime. Mercoledì Pjaca ha preso parte alla sfida di tiri in porta con Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain e Bernardeschi. La classe del ragazzo non è in dubbio. Però, dopo così tanti problemi fisici, Pjaca ha bisogno di continuità. Brescia e Juventus potrebbero farsi un piacere reciproco.

Tuttosport