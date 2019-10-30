Labaro Viola

Tonali è il sogno viola, a gennaio resta impossibile ma nella finestra estiva...

"Tonali è un sogno". Queste le parole ieri di Commisso. Tuttosport in edicola oggi, afferma che la Fiorentina sta lottando per avere il giocatore, ma per gennaio un trasferimento sembra impossibile. P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 11:21
Tonali è il sogno viola, a gennaio resta impossibile ma nella finestra estiva... - BRESCIA, ITALY - OCTOBER 21: Sandro Tonali of Brescia Calcio looks on during the Serie A match between Brescia Calcio and ACF Fiorentina at Stadio Mario Rigamonti on October 21, 2019 in Brescia, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
BRESCIA, ITALY - OCTOBER 21: Sandro Tonali of Brescia Calcio looks on during the Serie A match between Brescia Calcio and ACF Fiorentina at Stadio Mario Rigamonti on October 21, 2019 in Brescia, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
Rassegna Stampa
Fiorentina
Tonali
Condividi

"Tonali è un sogno". Queste le parole ieri di Commisso. Tuttosport in edicola oggi, afferma che la Fiorentina sta lottando per avere il giocatore, ma per gennaio un trasferimento sembra impossibile. Per un suo arrivo in viola se ne riparlerà nella finestra estiva di calciomercato

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok