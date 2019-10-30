Tonali è il sogno viola, a gennaio resta impossibile ma nella finestra estiva...
"Tonali è un sogno". Queste le parole ieri di Commisso. Tuttosport in edicola oggi, afferma che la Fiorentina sta lottando per avere il giocatore, ma per gennaio un trasferimento sembra impossibile. P...
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 11:21
"Tonali è un sogno". Queste le parole ieri di Commisso. Tuttosport in edicola oggi, afferma che la Fiorentina sta lottando per avere il giocatore, ma per gennaio un trasferimento sembra impossibile. Per un suo arrivo in viola se ne riparlerà nella finestra estiva di calciomercato