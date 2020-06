L’alleato della Fiorentina per portare Tonali a Firenze potrebbe essere addirittura Roberto Mancini, ct dell’Italia. Al mister non gli dispiacerebbe se Tonali facesse un anno in una squadra ambiziosa come la Fiorentina prima di giocare l’Europeo.

Sembra essere questo il consiglio arrivato all’orecchio di Tonali. La Fiorentina resta vigile sulla situazione anche se la questione è piuttosto complessa. Lo riporta La Nazione.