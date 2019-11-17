Valentini: "I giovani calciatori prendano esempio da Castrovilli e Tonali. Le medio piccole che pescano all'estero.."

L’ex dirigente della FIGC Antonello Valentini ha parlato dei giovani talenti italiani all'emittente Radio Sportiva: “Mancini ci tiene tantissimo a trasmettere questo segnale. L’allarme dato da Nicolat...

L’ex dirigente della FIGC Antonello Valentini ha parlato dei giovani talenti italiani all'emittente Radio Sportiva: “Mancini ci tiene tantissimo a trasmettere questo segnale. L’allarme dato da Nicolato sui giovani era doveroso, posso capire le grandi che vanno a cercare calciatori già pronti, ma le medio piccole che pescano all'estero mentre potrebbero avere in casa dei ragazzi che possono fare la differenza: l’esempio è Castrovilli, ma anche lo stesso Tonali”.