Sabatini: "Kean è un attaccante top a livello europeo e in poche squadre hanno un giocatore del genere"
Il noto giornalista ha commentato la grande prestazione di Moise Kean in azzurro contro Israele con due gol
Sul suo canale Youtube Sandro Sabatini ha commentato la prova dell'Italia contro Israele: "Sono contento per la vittoria perchè tifo Italia e mi porto a casa i tre punti anche se certe cose non devono succedere, ma abbiamo vinto e conta quello perché se fosse uscito un pari, sarebbe scoppiato un gran caos. Non abbiamo giocato bene e pure mentalmente non eravamo sul pezzo, soprattutto mancavano dei collegamenti e non sembravamo quelli di venerdì."
Su Kean: "Giocatore superiore alla media anche come attaccante a livello europeo. Questo attaccante è un orgoglio ed in più lui non è un egoista anzi si trova alla grande con Retegui perché non è un accentratore di gioco ed è molto generoso con il grande lavoro che fa in campo. Mi piace molto quest'intesa e la coppia sarà la titolare per il futuro. Poche Nazionali hanno un bomber del genere perché ha un rendimento di livello superiore da un anno a questa parte."
Sugli azzurri: "La difesa è da rivedere perché i centrali sono stati assenti e hanno commesso errori enormi, poi non ho visto bene Barella che non ha una forma ottimale e si vede, meglio Tonali che è un leader e trascinatore con una marcia superiore su tutti. Politano spento con il merito solo del gol, confusionario Orsolini, male Frattesi e pure Locatelli non benissimo."