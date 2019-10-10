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Fiorentina ancora in corsa per Tonali ma ora la sua valutazione è di circa 40 milioni

Su La Repubblica si parla del centrocampista Sandro Tonali e dell'assalto che la Fiorentina ha fatto su di lui la scorsa estate. Il centrocampista del Brescia resta uno dei sogni viola. La squadra gig...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2019 13:30
Fiorentina ancora in corsa per Tonali ma ora la sua valutazione è di circa 40 milioni - As Perugia 18/08/2019 - Coppa Italia / Perugia-Brescia / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Alessandro Tonali
As Perugia 18/08/2019 - Coppa Italia / Perugia-Brescia / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Alessandro Tonali
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Su La Repubblica si parla del centrocampista Sandro Tonali e dell'assalto che la Fiorentina ha fatto su di lui la scorsa estate. Il centrocampista del Brescia resta uno dei sogni viola. La squadra gigliata sarebbe anche stata disposta ad arrivare a 30 milioni pur di convincere Cellino ma la risposta è sempre stata negativa anche perchè a giugno la sua valutazione si alzerà ulteriormente. Se continuerà così Tonali varrà sopra i 40 milioni e la Fiorentina sebbene si facciano avanti squadre come Napoli, Juve e Milan in Italia ed altrettante big estere non si tirerà di certo indietro anzi tutt'altro. Siamo solo a ottobre ma le idee sono chiarissime.

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