Fiorentina ancora in corsa per Tonali ma ora la sua valutazione è di circa 40 milioni

Su La Repubblica si parla del centrocampista Sandro Tonali e dell'assalto che la Fiorentina ha fatto su di lui la scorsa estate. Il centrocampista del Brescia resta uno dei sogni viola. La squadra gig...

Su La Repubblica si parla del centrocampista Sandro Tonali e dell'assalto che la Fiorentina ha fatto su di lui la scorsa estate. Il centrocampista del Brescia resta uno dei sogni viola. La squadra gigliata sarebbe anche stata disposta ad arrivare a 30 milioni pur di convincere Cellino ma la risposta è sempre stata negativa anche perchè a giugno la sua valutazione si alzerà ulteriormente. Se continuerà così Tonali varrà sopra i 40 milioni e la Fiorentina sebbene si facciano avanti squadre come Napoli, Juve e Milan in Italia ed altrettante big estere non si tirerà di certo indietro anzi tutt'altro. Siamo solo a ottobre ma le idee sono chiarissime.