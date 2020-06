La Fiorentina per strappare Tonali al Brescia aveva offerto 50 milioni ma il tentativo venne respinto per motivi non precisati. Lunedì, vista la partita contro le “rondinelle”, forse rappresenta l’ultima occasione per parlare del centrocampista. L’Inter è in vantaggio al momento. Più vicino è Paquetà, il Milan lo lascerebbe partire anche con riscatto nel 2021 per una cifra pari a 30 milioni. Lo riporta La Nazione.