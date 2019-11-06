Da Napoli, De Laurentiis vuole un colpo a centrocampo e stravede per Castrovilli. La trattativa...

Secondo Il Mattino, il Napoli è alla ricerca di un pezzo grosso per rinforzare il proprio centrocampo. Il sogno principale è quello che si chiama Sandro Tonali, il costo però è ritenuto esorbitante ma...

A cura di Redazione Labaroviola 06 novembre 2019 14:38

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