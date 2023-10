Dopo Fagioli e Tonali, ora tocca a Zaniolo. Tre ore di audizione con la Procura per scommesse

Nicolò Zaniolo ha lasciato da poco la Procura di Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista offensivo dell’Aston Villa, è stato ascoltato per tre ore dalla pm Manuela Pedrotta. Nelle prossime ore arriveranno novità in merito al caso scommesse che ha coinvolto il calciatore, che come Sandro Tonali aveva lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano due settimane fa. Lo riporta TMW.

