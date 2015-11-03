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Notizie Squalifica Zaniolo Fiorentina
Dopo Fagioli e Tonali, ora tocca a Zaniolo. Tre ore di audizione con la Procura per scommesse
27 ottobre 2023 18:17
Zaniolo prende a calci cartelloni e si rifiuta di uscire dal campo dopo il rosso. Rischio lunga squalifica
08 febbraio 2022 13:23
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