Calamai: "Per Tonali la Fiorentina è un pezzo avanti a tutti. La Società ha nuova credibilità"

Secondo il vice direttore della Gazzetta dello Sport la Fiorentina sarebbe ancora forte su Tonali, enfant prodige del Brescia.

Il vice direttore della Gazzetta dello Sport Luca Calamai è intervenuto ieri sera su Radio Bruno Toscana e si è soffermato anche sul futuro di Tonali in ottica viola:

"Tonali? Ha una maturità ed un equilibrio sorprendenti, è rimasto lo stesso umile nonostante tutti gli elogi che ha ricevuto. Al costo di passare da matto, credo che la Fiorentina, se si creano le condizioni giuste, possa avere ancora delle possibilità per acquistarlo. I gigliati sono anzi un bel pezzo avanti su questo ragazzo di soli 19 anni, perchè sono partiti prima di tutti, e c'è da considerare che ora la Società ha una nuova credibilità nel panorama del calcio italiano".