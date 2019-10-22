Il Corriere Fiorentino: i 3 moschettieri di Dragowski sono insuperabili

Fiorentina: i 3 difensori centrali rappresentano una garanzia per Dragowski.

Il Corriere Fiorentino di oggi sottolinea come la difesa della Fiorentina sia uscita ancora una volta senza gol subiti, stavolta dalla partita contro il Brescia. Montella ha scelto per la sesta partita consecutiva i medesimi difensori centrali (Milenkovic, Pezzella, Caceres) e non se ne è pentito (con Dragowski spettatore e mai chiamato in causa seriamente), anche se l'unico errore commesso poteva costare caro se non fosse intervenuto il Var ad annullare il gol ad Aye, delle rondinelle in avvio di gara.