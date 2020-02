Sandro Tonali potrebbe saltare la gara di domenica contro la Juventus. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista classe 2000 ieri si è infatti allenato a parte e la sua presenza all’Allianz Stadium è in dubbio. Se non dovesse farcela le opzioni per sostituirlo sono due. La prima è l’inserimento di Viviani in cabina di regia, la seconda prevede invece l’arretramento di Dessena, con Bisoli e Bjarnason ai suoi lati. Lo riporta Tuttomercatoweb.com