De Laurentiis: "Tonali? No, mi piace un centrocampista della Fiorentina ma adesso non ci serve più"
Queste le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Tuttosport:"Tonali? Non l’ho mai preso in considerazione. E’ di proprietà di un mio amico (Cellino presidente del Brescia, ndr) che v...
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2019 11:07
Queste le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Tuttosport:
"Tonali? Non l’ho mai preso in considerazione. E’ di proprietà di un mio amico (Cellino presidente del Brescia, ndr) che vuole venderlo a 50 milioni. Ma a proposito di centrocampisti, ce n’è uno nella Fiorentina che mi piace ma ora non ci serve più… (Castrovilli, ndr)"