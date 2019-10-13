Mancini: "Castrovilli e Tonali troveranno spazio nelle prossime partite in Nazionale"
Alla fine della partita Italia-Grecia, l'allenatore dell'Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa anche dei giovani talenti Castrovilli della Fiorentina e Tonali del Brescia.Ecco le sue...
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 14:26
Alla fine della partita Italia-Grecia, l'allenatore dell'Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa anche dei giovani talenti Castrovilli della Fiorentina e Tonali del Brescia.
Ecco le sue parole: "Castrovilli e Tonali troveranno spazio in Nazionale già nelle prossime gare".