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Mancini: "Castrovilli e Tonali troveranno spazio nelle prossime partite in Nazionale"

Alla fine della partita Italia-Grecia, l'allenatore dell'Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa anche dei giovani talenti Castrovilli della Fiorentina e Tonali del Brescia.Ecco le sue...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 14:26
Mancini: "Castrovilli e Tonali troveranno spazio nelle prossime partite in Nazionale" -
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Alla fine della partita Italia-Grecia, l'allenatore dell'Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa anche dei giovani talenti Castrovilli della Fiorentina e Tonali del Brescia.

Ecco le sue parole: "Castrovilli e Tonali troveranno spazio in Nazionale già nelle prossime gare".

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