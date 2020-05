Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, si è raccontato in una lunga intervista a Sky Sport. Questo un estratto su quelli che a suo avviso sono i giovani più promettenti in Serie A: “È una questione generazionale, adesso in Italia ci sono tanti giovani italiani interessanti: a mio avviso questi sono Federico Chiesa, Sandro Tonali e Gaetano Castrovilli” ha risposto in modo molto secco e sicuro.

TuttoMercatoWeb.com