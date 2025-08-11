La Gazzetta dello Sport titola: "Amrabat può tornare in Italia, su di lui c'è la Juventus"

Il centrocampista marocchino ex viola potrebbe tornare nel nostro campionato tra le fila dei bianconeri di Torino

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus a centrocampo potrebbe andare su un ex viola, si tratta dell'attuale centrocampista marocchino del Fenerbahce Sofyan Amrabat che iniziò la stagione scorsa con Palladino alla Fiorentina prima di andare da Mourinho che lo voleva anche a Roma. Ecco, dopo un anno il giocatore potrebbe tornare in Italia e giocare con la maglia bianconera, infatti la Juventus vuole un rinforzo per la mediana e il marocchino rappresenta un'idea poco costosa rispetto al sogno Tonali o O'Riley del Brighton. Con lui, in lizza ci sono anche Bissouma e Kessié accostato pure alla Fiorentina senza successo nelle ultime settimane.