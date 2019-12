Queste le parole di Gianluca Nani a Lady Radio: “Sono certo che Commisso farà bene ma serve tempo, questa squadra è stata costruita in fretta. Cutrone? È un bravo calciatore ma dipende dal modulo, al Milan ha fatto benissimo, sarebbe un bel colpo. Il mercato invernale è difficile, Cutrone è un ragazzo grintoso. Tonali? Ottimo calciatore, la Fiorentina è una grande piazza ma ora non è messa bene in classifica. Juve-Inter sono in vantaggio per lui”.