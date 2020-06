Serviranno degli esami medici approfonditi per conoscere la reale entità dell’infortunio di Sandro Tonali. Accertamenti strumentali programmati per questa mattina in una struttura specializzata in provincia. Così ha stabilito lo staff medico del Brescia guidato dal dottor Maurizio De Gasperi, il primo a visitare il mediano di Lodi negli spogliatoi della Dacia Arena mercoledì dopo l’uscita dal campo al 41′ del primo tempo dell’amichevole contro l’Udinese.

Tonali ha subìto un colpo in un contrasto all’altezza del polpaccio sinistro. È rimasto a terra richiamando l’attenzione della panchina. Impietrito lo sguardo di Diego Lopez a bordo campo. Fra i pochi a salvarsi, il numero 4 ha lasciato il posto a Zmrhal al 44′, quattro minuti dopo l’entrata in campo dei sanitari. A quel punto è scattato l’allarme: semplice botta o problema muscolare? Sta di fatto che ad oggi la sua presenza a Firenze è in forte dubbio.

Bresciaoggi.it