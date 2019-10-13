CorSport, in estate la Fiorentina tornerà all'attacco per Tonali del Brescia

Secondo Il Corriere dello Sport l'obiettivo della Fiorentina per l'estate sarà Sandro Tonali. Per il centrocampista bresciano nella scorsa estate Pradè si era spinto probabilmente fino a 30 milioni, c...

Secondo Il Corriere dello Sport l'obiettivo della Fiorentina per l'estate sarà Sandro Tonali. Per il centrocampista bresciano nella scorsa estate Pradè si era spinto probabilmente fino a 30 milioni, cifra respinta da Cellino. I viola però non mollano è dovrebbero tornare alla carica, se il Brescia mostrerà interesse la proposta della Fiorentina potrebbe superare i 40 milioni.