CorSport, in estate la Fiorentina tornerà all'attacco per Tonali del Brescia
Secondo Il Corriere dello Sport l'obiettivo della Fiorentina per l'estate sarà Sandro Tonali. Per il centrocampista bresciano nella scorsa estate Pradè si era spinto probabilmente fino a 30 milioni, c...
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 10:24
Secondo Il Corriere dello Sport l'obiettivo della Fiorentina per l'estate sarà Sandro Tonali. Per il centrocampista bresciano nella scorsa estate Pradè si era spinto probabilmente fino a 30 milioni, cifra respinta da Cellino. I viola però non mollano è dovrebbero tornare alla carica, se il Brescia mostrerà interesse la proposta della Fiorentina potrebbe superare i 40 milioni.