Un tesserato Aia ha presentato un'istanza contro Gravina al garante della giustizia sportiva

Secondo quanto riferisce l’Ansa, un tesserato dell‘Aia, l’associazione italiana arbitri, ha presentato quest’oggi un’istanza al garante del Codice della Disciplina Sportiva, l’ex premier Giuliano Amat...

Secondo quanto riferisce l’Ansa, un tesserato dell‘Aia, l’associazione italiana arbitri, ha presentato quest’oggi un’istanza al garante del Codice della Disciplina Sportiva, l’ex premier Giuliano Amato, chiedendo che venga aperto un procedimento nei confronti del presidente della Figc Gabriele Gravina da parte della giustizia sportiva. Nella denuncia vi è un espresso riferimento al coinvolgimento di Gravina nell’inchiesta sui diritti tv della Lega Pro, per la quale il numero uno della Federcalcio è accusato di autoriciclaggio e viene lamentata “la violazione dei doveri di lealtà e correttezza scolpiti dall’art.2 del Codice di comportamento sportivo del Coni”. Lo riporta Sportface

LE PAROLE DI INZAGHI

https://www.labaroviola.com/inzaghi-pensa-gia-alla-fiorentina-gara-complicata-contro-una-squadra-in-salute-proveremo-a-recuperare-energie/278431/