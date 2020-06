Secondo Sky Sport con lo stop al campionato femminile di Serie A arrivato i verdetti della FIGC. Lo scudetto non viene assegnato alla prima ovvero ala Juventus, Fiorentina e Milan seconde a pari merito ma le ragazze di Cincotta verranno premiate dall’algoritmo e andranno in Champions. Orobica in Serie B, sale in Napoli in A.