Sentite Sabatini: "Renzi è perfetto per essere il successore di Gravina in FIGC"

Il giornalista ha lanciato la sua provocazione che vede l'ex sindaco di Firenze Matteo Renzi come prossimo presidente FIGC

A Numer1 il giornalista Sandro Sabatini ha proposto il nome dell'ex Presidente del consiglio e sindaco di Firenze Matteo Renzi come nuovo Presidente della FIGC al posto di Gravina: "Potrebbe essere anche un politico a fare quel ruolo e Renzi ce lo vedo bene perché è appassionato di calcio e ci capisce, ha fatto l'arbitro ed ha un figlio dentro il sistema, quindi conosce la struttura perché voleva fare il calciatore e gli è toccato andare all'estero per farlo, se poi non vi piace come nome vi dico anche Capello o Galliani.".