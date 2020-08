Gravina: “Quasi impossibile iniziare il campionato il 12 settembre. Serve sicurezza per i tesserati”

“Quando inizierà la prossima stagione? Il problema – ha detto Gabriele Gravina, presidente FIGC, a Dribbling – è quello di trovare le miglior condizioni per far sì che non ci siano disagi per i tesserati. A settembre ci sarà la prima finestra per la Nazionale, arriveranno infatti a fine agosto le convocazioni. Mi sembra quasi impossibile ricominciare il campionato di Serie A il 12 settembre. Non dobbiamo commettere gli errori fatti in passato, doppiamo già essere pronti qualunque cosa accada”.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER LA SFIDA CONTRO LA SPAL. OUT RIBERY, TORNANO DRAGOWSKI E BENASSI