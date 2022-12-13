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Troppe polemiche arbitrali, la FIGC pensa la svolta: si valuta l'utilizzo del VAR a chiamata

La FIGC sta studiando il VAR a chiamata. Le troppe polemiche della prima parte di stagione - si legge su Sportmediaset - hanno portato il presidente federale Gravina a prendere in considerazione la ri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2022 17:53
Troppe polemiche arbitrali, la FIGC pensa la svolta: si valuta l'utilizzo del VAR a chiamata - L'arbitro Fabio Maresca al VAR
L'arbitro Fabio Maresca al VAR
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Orsato Var

La FIGC sta studiando il VAR a chiamata. Le troppe polemiche della prima parte di stagione - si legge su Sportmediaset - hanno portato il presidente federale Gravina a prendere in considerazione la richiesta di molti club di utilizzare ilVAR a chiamata. Raccogliendo queste considerazioni, la stessa FIGC "ha anticipato informalmente alla Fifa la propria disponibilità a sperimentare l'utilizzo del challenge" lasciando all'IFAB eventuali tempi e modi di applicazione. Lo ha scritto la FIGC in una nota ricordando anche l'importanza strategica del campionato italiano nella sperimentazione del VAR prima che lo stesso diventasse d'uso comune. Un intervento, sottolinea ancora la FIGC, che "non intaccherebbe l'autorevolezza dell'arbitro fornendogli invece strumenti concreti di ausilio".

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