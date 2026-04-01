Disfatta Italia: lancio di uova contro la sede della FIGC e striscioni contro Gravina. La rabbia dei tifosi
Clima rovente davanti alla sede della FIGC a Roma. Nella mattinata di oggi, 1 aprile 2026, un gruppo di contestatori ha preso di mira l'ingresso principale di via Allegri lanciando diverse uova contro...
Clima rovente davanti alla sede della FIGC a Roma. Nella mattinata di oggi, 1 aprile 2026, un gruppo di contestatori ha preso di mira l'ingresso principale di via Allegri lanciando diverse uova contro la facciata dell'edificio.
Oltre all'atto di vandalismo, sono comparsi alcuni striscioni che chiedono le dimissioni del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. La protesta nasce dal crescente malumore per la gestione sportiva degli ultimi anni, culminato con la terza esclusione consecutiva ai Mondiali di calcio della Nazionale Italiana. Lo scrive GianlucaDiMarzio.com