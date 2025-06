Gravina annuncia il Progetto Prandelli: “Dovrà sviluppare la capacità tecnica dei calciatori”

Dopo la sconfitta di Oslo contro la Norvegia, la FIGC ha deciso di esonerare Luciano Spalletti e nelle settimane successive ha scelto Gennaro Gattuso come suo successore. All’allenatore calabrese, Campione del Mondo nel 2006, il compito di staccare il pass per il prossimo Mondiale. Il neo ct sta parlando in questi minuti, nella sua conferenza stampa di presentazione, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma (qui le parole), affiancato dal presidente federale Gabriele Gravina e dal capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon.

Ad assistere alla conferenza stampa di presentazione del neo ct Gattuso, da segnalare anche la presenza in prima fila di Prandelli, Viscidi, Bonucci e Zambrotta. Ovvero alcuni dei nomi che andranno ad accompagnare ufficialmente il nuovo percorso della Nazionale al fianco di Gattuso. Lo staff ufficiale di Gattuso – Questo, nello specifico, lo staff ufficiale del neo ct Gennaro Gattuso comunicato dalla stessa FIGC: gli assistenti sono Luigi Riccio (vice) e Leonardo Bonucci. Due i preparatori dei portieri, ovvero Roberto Perrone e Cristiano Lupatelli. Come preparatori atletici ci sono Bruno Giovanni Dominici e Dino Tenderini, mentre i match analyst rispondono al nome di Marco Sangermani e di Marco Mannucci.

Tutti gli altri ruoli – Zambrotta e Perrotta lavoreranno a stretto contatto con Prandelli in quello che Gravina ha definito il “progetto Prandelli” per sviluppare la capacità tecnica dei calciatori, partendo dai vivai. Sarà un lavoro a stretto contatto con i settori giovanili, per un progetto autonomo ma parallelo al lavoro del commissario tecnico. Barzagli contribuirà come tecnico federale, così come Bonucci che però farà anche parte dello staff di Gattuso. Gravina va poi avanti: “Voglio ringraziare >Viscidi per l’ottimo lavoro che sta portando avanti con le Nazionali giovanili, l’Under 19 femminile s’è qualificata per il Mondiale e a breve le nostre ragazze partiranno per l’Europeo. Grazie Maurizio, la vittoria dell’Under 17 e i premi ricevuti testimoniano il buon lavoro svolto. A questo aggiungiamo il ‘Progetto Prandelli’, un progetto aiutato e supportato da due campioni del mondo come Simone Perrotta e Gianluca Zambrotta: dovranno sviluppare nel modo migliore possibile la capacità dei nostri giocatori partendo dei vivai, un supporto al settore giovanile e a quello tecnico. Questo rappresenterà un ulteriore progetto che viaggerà in maniera autonoma ma parallela rispetto a quello di Gattuso. Sarà di grande interesse e sviluppo per la parte tecnica dei nostri giovani. Sono contento che con Gattuso collaborerà Bonucci insieme a Barzagli, saranno molto importanti all’interno del nostro progetto. Ci siamo rivolti a coloro che conoscono la nostra identità, sono persone che conoscono il valore della Nazionale. Grazie”. Lo scrive Tuttomercatoweb