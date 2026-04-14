Presidenza FIGC? Malagò: "Una sfida che mi affascina ma devo riflettere"

A Malagò è stata chiesta la disponibilità dalla Serie A

Giovanni Malagò, nel podcast Settevite, ha parlato di una sua potenziale candidatura come numero uno della FIGC: "Dalla Serie A mi è stata chiesta la disponibilità (19 club su 20 hanno firmato). Ho chiarito che, una volta raggiunto questo prerequisito formale, avrei iniziato a fare alcune valutazioni: poi è giusto confrontarsi con le altre componenti, capire il loro punto di vista e quindi arrivare a una decisione.

È sorprendente che un ambiente noto per la sua conflittualità ed esuberanza sia riuscito, in appena sei giorni, a convergere su un nome esterno, pur competente, chiedendogli di dare un contributo. Il motivo? Probabilmente perché sono considerato credibile e affidabile, anche da chi non mi apprezza. Mi piacerebbe? È una sfida che mi affascina, ma resto realista: ci sono dinamiche che potrebbero incidere in modo significativo sul mio stile di vita. Per questo devo riflettere con attenzione".