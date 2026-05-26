Cambia il regolamento in Serie A: non si giocheranno gli spareggi in caso di finale europea

Solo in un caso lo spareggio scudetto e salvezza verrà giocato in Serie A: nessuna squadra coinvolta deve essere qualificata per una finale europea

Dal prossimo anno cambia una regola della Serie A fondamentale per il finale di stagione. Fino ad oggi, in caso di arrivo a pari punti per lo Scudetto e per la salvezza era previsto uno spareggio fra le due squadre, un'eventualità che fin qui si è verificata l'ultima volta nel 2023, tra Verona e Spezia, che si giocarono il playoff salvezza.

Lo spareggio dal prossimo anno, non sarà più automatico, dato che la FIGC ha approvato un nuovo regolamento: lo spareggio ci sarà soltanto se nessuna delle squadre coinvolte è soggetta ad una finale europea. Per la lotta alla retrocessione sembra un'utopia, ma se osserviamo ciò che è accaduto l'anno scorso tra Napoli e Inter, le quali si sono contese lo scudetto all'ultima giornata, pochi giorni prima della finale di Champions League disputata dalla squadra neroazzurra.

Cosa cambia? In caso di arrivo a pari punti, si osserva la classifica avulsa, dove il primo criterio osservato è il risultato negli scontri diretti.