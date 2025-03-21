Gravina "tifa" Juve: "Bianconeri modello ideale per il calcio italiano, se la giocheranno fino alla fine"

Il Presidente della Figc auspica il ritorno da protagonista della Juve e dei suoi giocatori importanti anche per la nazionale

l presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato il momento difficile della Juventus a margine del "Gran Galà Hearts". Dopo la pesante sconfitta subita contro la Fiorentina (3-0), Gravina ha dichiarato: "Sono stato recentemente nella sede della Juventus, ed è sempre un piacere, perché la Juve rappresenta un modello ideale per il calcio italiano, soprattutto per le sue infrastrutture. Ho potuto toccare con mano i progressi in questo settore. Peccato per i risultati, ma il nostro campionato è incredibilmente competitivo e molte squadre sono ben attrezzate. La Juventus è ancora in corsa e si batterà fino alla fine."

In risposta alla preoccupazione riguardo al numero ridotto di giocatori della Juventus convocati per la Nazionale Italiana, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha dichiarato: "Qualcuno c'è, anche giocatori importanti. Stiamo lavorando per recuperare altri nel più breve tempo possibile. La Juventus ha sempre fornito calciatori di qualità alla nostra Nazionale e già oggi alcuni fanno parte del nostro gruppo. Ci auguriamo che la Juve continui a formare giocatori pronti per vestire la maglia azzurra."