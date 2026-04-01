Sky Sport: “Dimissioni Gravina ipotesi più probabile. Malagò o Abete come sostituti”

Le nuove elezioni verrebbero fatte entro luglio

Dopo la terza mancata qualificazione al Mondiale consecutiva, il presidente della FIGC Gabriele Gravina va verso le dimissioni dalla sua carica, come riportato da Sky Sport.

Il numero uno della Federcalcio ha indetto una riunione delle componenti federali per giovedì 2 aprile, e se dovesse lasciare - al momento è lo scenario più probabile - si procederebbe con nuove elezioni entro il prossimo luglio: le prime ipotesi vedono Malagò e Abete come possibili candidati per sostituirlo.