Gazzetta, la procura federale indaga sul litigio tra i dirigenti di Fiorentina e Inter. Pronti provvedimenti?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Procura federale è in attesa di raccogliere ufficialmente tutto il materiale necessario per decidere se procedere o meno dopo il finale rovente di Fiorentina-Inter. Malgrado nessuno degli ispettori federali abbia segnalato comportamenti anomali negli spogliatoi nel dopopartita, la Procura guidata da Chinè sta come da prassi registrando lo scambio di accuse tra i due club. Sembra essere più che probabile che si prepari ad aprire un procedimento per chiarire quanto accaduto in particolare tra i dirigenti.

NARDELLA DIFENDE FIRENZE DALLE CRITICHE DEGLI ULTIMI GIORNI