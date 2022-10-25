Nardella non ci sta: "Stop a vergognosi attacchi mediatici a Firenze, parlerò con la FIGC e i giornalisti"

Il sindaco Dario Nardella si è molto arrabbiato per le critiche ricevute a FIrenze riguardo a quanto successo nella gara con l'Inter

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto a Lady Radio. Queste le sue parole sulla Fiorentina e su quanto successo allo stadio in occasione della partita con l'Inter:

“Non se ne può più di questo attacco concentrico alla città di Firenze. Se ci raccontiamo che questa storiella che il problema del calcio in Italia è la nostra città, stiamo raccontando la più grande bufala nella storia di questo sport. Bisogna dire basta a questo attacco mediatico con grande decisione, parlerò nei prossimi giorni con il presidente della Lega Serie A, della Figc e del Coni, ma prenderò contatto anche coi rappresentati delle associazioni della stampa, perché non è possibile assistere ad un’analisi e ad una critica così superficiale che vorrebbe indicare in Firenze come la città responsabile di tutti i problemi del calcio italiano".

CASSANO ATTACCA VALERI

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