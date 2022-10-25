Cassano duro: "Scandaloso quello che ha fatto Valeri, deve stare cinque giornate fermo"

Cassano ha analizzato la partita tra Fiorentina e Inter, le sue parole sulla gara condizionata dagli errori arbitrali

Non ha dubbi Antonio Cassano, il campione italiano ha commentato la gara tra Fiorentina e Inter, queste le sue parole: "L'Inter ha fatto i primi 15 minuti straordinari, aveva la partita in mano, poi ha smesso di giocare, fino al 2-2. C'è l'espulsione sul rigore dato a Bonaventura, clamoroso, Valeri deve stare cinque giornate fermo, è scandaloso quello che fatto. Poi sul 2-2 l'Inter si è risvegliata, fanno il terzo gol e becca il 3-3, poi vanno il 4-3, è stata una partita particolare. La Fiorentina ha fatto una buona partita con tutte le caratteristiche che aveva, l'Inter è questa, forte ma ha rischiato di non vincere una partita che aveva in tasca"





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LA DENUNCIA DI FREY

https://www.labaroviola.com/frey-denuncia-insultato-dai-tifosi-dellinter-firenze-non-e-violenta-certe-cose-accadono-ovunque/190024/